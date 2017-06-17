قوى الأمن: توقيف شخصين بجرم سرقة دراجات آلية في بيروت

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 12/6/2017 أحيل إلى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، الموقوف: _ ش. ح. (مواليد عام 1996، سوري)، الذي أوقف من قبل عناصر فصيلة الرملة البيضاء لقيادته دراجة آلية مسروقة، وذلك للتوسّع بالتحقيق معه بشأن مصدر الدراجة”، موضحة أنه “بالتحقيق معه في المفرزة المذكورة، اعترف بإقدامه على سرقتها من شارع حوض الولاية في برج أبي حيدر، بعد أن كان قد أفاد عناصر الفصيلة بأنه اشتراها من شخص في الضاحية الجنوبية، وقد سُلمت الى صاحبها”.

ولفتت إلى أن “الموقوف اعترف بقيامه بسرقة عدّة دراجات آلية من مناطق مختلفة، وذلك بالإشتراك مع شخص آخر من الجنسية السورية – تمّ توقيفه – يعمل سائق رافعة (بلاطة) لدى إحدى الشركات التي تنقل السيارات المعطّلة، ويدعى: _ ع. خ (مواليد عام 1995). وتبين أنهما يستخدمان “البلاطة” في عمليات السرقة، خلال دوام عمل الاخير”.

وأوضحت أنه “أضافةً إلى الدراجة الآلية التي تمّ ضبطها مع الموقوف الأول، جرى ضبط دراجة أخرى سرقت من ضبية، وقد أُحضرت من بلدة شويت قضاء عاليه، حيث يقيم الموقوف الثاني، وأودع الموقوفان القضاء المختص”.

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المصدر : المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي