  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

قوى الأمن: توقيف شخص سرق 26 ألف دولار من احدى المدارس في كليمنصو

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
اترك تعليقا
5 Views
قوى الأمن: توقيف شخص سرق 26 ألف دولار من احدى المدارس في كليمنصو

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “بتاريخ 28/12/2016، ادعى لدى فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت، مدير احدى الشركات المتخصصة بالقيام بنشاطات ترفيهية للطلاب، أن مجهولا أقدم على سرقة صندوق يحوي على مبلغ 26 الف دولار اميركي من داخل حرم مدرسة في محلة كليمنصو.

وفي اقل من 24 ساعة ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها الفصيلة المذكورة، تم تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى: ع.ح. (مواليد عام 1995، لبناني). وبعد تفتيش منزله الكائن في محلة الظريف، تم ضبط المبلغ المسروق الذي أعيد الى المدعي. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class