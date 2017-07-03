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قوى الأمن: توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على مستشفى بحنس والبحث مستمر عن متورطين آخرين

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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قوى الأمن: توقيف مشتبه بهم بالاعتداء على مستشفى بحنس والبحث مستمر عن متورطين آخرين

صـدر عـن المـديريـة العــامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة
البـــلاغ التــــالـي:
تقوم مفرزة الجديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بالتحقيق مع ثلاثة من المشتبه بهم بالاعتداء على قسم الطوارىء في مستشفى بحنس والجسم الطبي العامل فيه، وهم كل من:
_ ج . س. ( مواليد عام 1983، لبناني)
_ م . م . ( مواليد عام 1985، لبناني)
_ ج . م . ( مواليد عام 1984، لبناني)
وقد اتخذ أحد المصابين من مستخدمي المستشفى صفة الادعاء الشخصي على هؤلاء.
كما تقوم بالتحقيق مع مطلق النار الذي أصاب المصور ريمون مجاعص في بتغرين والذي كنا قد أعلنا عن توقيفه سابقاً.
تستمر التحريات لتوقيف سائر المتورطين باشراف القضاءالمختص.

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المصدر : NBN

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