قوى الأمن: توقيف 3 أشخاص أحدهم مطلوب للقضاء وبحوزتهم كمية من المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه “الساعة 22.30 من ليل تاريخ 8/12/2016 أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الاقليمي، كل من:

_ هـ. ح . ( مواليد عام 1958، لبناني)

_ ح . ط. ( مواليد عام 1995، لبناني)

_ ا . ع. ( مواليد عام 1967، لبناني)

وضبط بحوزتهم كميات من الكوكايين والهيرويين والسيلفيا وحشيشة الكيف وحبوب ترامادول. وقد تبين أن الثالث مطلوب للقضاء بموجب خلاصتي حكم بجرم مخدرات تقضيان بحبسه 6 أشهر مع غرامة مالية، ومذكرة توقيف بجرم سرقة. التحقيق جارٍ باشراف القضاء المختص.

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المصدر : NBN