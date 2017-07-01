قوى الأمن: توقيف 61 شخصاً كحصيلة مؤقتة لإطلاق النار بعد صدور نتائج البروفيه

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

إلحاقاً لبلاغنا السابق المتعلّق بنشر أسماء مطلقي النار المجرمين، إثر صدور نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة “البروفيه”، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات، تمكنت القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي من توقيف 61 شخصاً منهم، كما توافرت لديها مجموعة جديدة من أسماء مطلقي النار ليرتفع عددهم إلى /190/ حتى الآن، وهم اضافة الى ما تم الاعلان عنهم سابقاً:

احمد مصطفى الجزار

خالد محمد سيف ملقب ابو سلوم

حسين فياض سيف

احمد نبيل ابو شاكر

محسن نبيل ابو شاكر

غانم نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1984 رقم السجل 26/طبايا

عيسى نعيم فاعور والدته سميرة تولد مواليد عام 1975 رقم السجل 26/طبايا

محمد حسن فاعور

بسام وصفي المصري مواليد عام 1983 والدته جمال

علي وليد شيخه والدته زينب مواليد عام 1989 فلسطيني

جمال سمير علي والدته رحاب موايد عام 1982 فلسطيني

احمد محمد العلي والدته فاديا الريس مواليد عام 1994 سجل 5400 المزرعة / لبنان

علي حسين سعد عمره حوالي 17 سنة لبناني

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المصدر : NBN