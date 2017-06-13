قوى الأمن حذرت المواطنين الإمتناع عن استعمال المفرقعات ابتهاجاً

لفتت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان الى أنه “مع اقتراب حلول عيد الفطر ومواعيد صدور نتائج الإمتحانات للشهادات الرسمية، وبسبب تفشي ظاهرة المفرقعات النارية خلال هذه المناسبات، التي غالباً ما تؤدي إلى إصابات جسدية وأضرار مادية كبيرة كالحرائق في الممتلكات والأحراج، وتضرّر السيارات والمنازل وغيرها مع ما يرافق ذلك من إزعاج كبير تصدره هذه المفرقعات، نطلب من المواطنين عدم إطلاق المفرقعات النارية ابتهاجاً، والتعبير عن مظاهر الفرح والسعادة بصورة حضارية”، معلنة أن “الأوامر قد أعطيت لقطعاتها العملانية بضرورة التشدّد في ملاحقة المخالفين، وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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المصدر : قوى الامن الداخلي