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قوى الامن: تدابير سير ضمن محافظة بيروت بين 24-9 و 5-10

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قوى الامن: تدابير سير ضمن محافظة بيروت بين 24-9 و 5-10

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تزييح الطرقات ضمن محافظة مدينة بيروت على التقاطعات التالية: البطريرك الحويك ـ مجيد ارسلان، فوش، اللمبي، القاعدة البحرية ـــ مدخل المرفأ، وذلك من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 4.00 من فجر اليوم التالي، اعتباراً من تاريخ 24/9/2017 ولغاية تاريخ 5/10/2017، مشيرة الى أن هذه الاعمال ستؤدي الى منع مرور السير على مسرب واحد من التقاطعات المذكورة.

ودعت المواطنين الى أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وارشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.

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المصدر : NBN

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