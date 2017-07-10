قوى الامن: تدابير سير من مفرق حي القبة الشويفات لغاية مفرق التيرو

اعلنت االمديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انها ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بحفريات لتمديد قساطل الصرف الصحي، وذلك في متنصف الطريق من مفرق حي القبة الشويفات امام شركة “التينول” حتى مفرق التيرو مقابل بنك لبنان والمهجر، اعتباراً من الساعة 22.00 ولغاية الساعة 5.00 من تاريخ اليوم 10/7/2017 حتى 14/7/2017.

واشارت في بيان، الى ان هذه الاعمال ستؤدي الى تحويل السير على مسلك واحد، على ان تكون الطريق سالكة امام حركة المرور في خلال النهار.

وطلبت من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بارشادات وتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للإزدحام.