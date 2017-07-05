قوى الامن: توقيف سارق عند مفرق العباسية في صور

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي :

“بتاريخ 31/7/2016 ادعى أمام فصيلة صور في وحدة الدرك الإقليمي، المواطن – (ف.ع.) ضد مجهول بجرم الدخول إلى منزله وسرقة مبلغ من المال ومصاغ من الذهب بقيمة إجمالية تقدر بحوالي /30/ الف دولار اميركي.

بعد حوالي سنة على حصول السرقة، وبنتيجة المتابعة، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتاريخ 4/7/2017، من توقيف الفاعل عند “مفرق العباسية” – صور، ويدعى:

– ز. ج. (مواليد عام 1994، فلسطيني)

بالتحقيق معه، اعترف بالسرقة من منزل المدعي المذكور، وانه انفق كامل المبلغ المسروق في البورصة.

أحيل الموقوف إلى القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام