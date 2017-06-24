قوى الامن: توقيف شخصين في عين المريسة بتهمة السرقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه “بعد منتصف ليل 23/06/2017 ورد اتصال هاتفي على رقم النجدة 112، يفيد عن سرقة شخصين مجهولين سلسال وبلاك من الفضة في محلة عين المريسة.على الفور توجهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات تبين أن السارقين قد فرا الى مبنى يستأجره عمال من التابعية السورية، حيث تم رصد المشتبه بهما وتوقيفهما، وهما:

– .ر. (مواليد عام 1998، سوري).

– .ا. (مواليد عام 2001، سوري).

وقد ضبط بحوزتهما السلسال والبلاك المذكورين، إضافة الى دفتر لف سجائر وأجهزة خلوية وعدد من السلاسل والبلاكات الفضة.

كما أفاد أحد الأشخاص من التابعية ذاتها،أنه تعرض للسرقة من قبل هذين الشخصين قبل يومين عن طريق التهديد مدعين أنهما من آل زعيتر، لكنهما لم يعثرا بحوزته على أي شيء قابل للسرقة.وأحيلا الى مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

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المصدر : قوى الامن الداخلي