قوى الامن: توقيف شخص للتحرش بقاصر في البداوي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه:

“بتاريخ 7/6/2017، ادّعت المواطنة س. ح. (مواليد عام 1987) لدى فصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي، ضدّ المدعو: ع. خ. (مواليد عام 1968، لبناني) بجرم محاولة التحرّش بإبنتها القاصر خ. ن. من مواليد عام2007. بالتحقيق مع المدّعى عليه، اعترف بما نسب إليه، وبأنه حاول التحرّش بالقاصر من دون أن تحصل عملية اعتداء جنسي. أحيل الموقوف إلى مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين، ولا سيما الأهل منهم عدم التردّد في الابلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، وعدم السكوت عنها أو التستر عليها للتخفيف من خطورتها، لأن من شأنها أن تجعل المعتدين يتمادون في جرائمهم ويكررونها وبخاصةٍ بحق الأطفال.”

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المصدر : قوى الامن الداخلي