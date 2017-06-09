قيادة الرقّة لـ«دواعش» عرسال: تدبَّروا أمرَكم!

غيرُ مستعَبد لأسباب عدة أن تبدأ معركة عرسال بعد انقضاء شهر رمضان. وفي انتظار ذلك، يتفاعل ميدان عرسال سياسياً وعسكرياً في اتجاهات عدة، وجميعُها تُعتبَر تطوّرات لحظات ربعِ الساعة الأخير ما قبل حسمِ القرار سِلماً أو حرباً لإخراج داعش والتكفيريين من هذه المنطقة.

هناك ثلاث معلومات يَجدر التوقّف عندها نظراً لأهمّية دلالتها في استيضاح الماهيّة العسكرية والسياسية التي يتفاعل فيها ملف عرسال في هذه المرحلة:

ـ المعلومة الأولى تتصل بتوصيف الوضع الحالي لمجموعات «داعش» المتمركزة في جرود عرسال، وكلّ معطياتها توحي بأنّ هذه المجموعات تواجه هبوطاً في معنوياتها وتُطاوِلها على المستوى اللوجستي والعسكري نتائجُ الانهيار «الداعشي» الجاري في كلّ من سوريا والعراق.