كأس إيطاليا ـ لاتسيو يقصي إنتر ميلان

حجز لاتسيو بطاقته إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، عندما أوقف انتفاضة مضيفه إنتر ميلان وانتزع منه فوزا مستحقا 2-1 الثلاثاء على ملعب “سان سيرو” في ميلانو في ربع النهائي.

وبكر لاتسيو بالتسجيل عبر البرازيلي فيليبي أندرسون في الدقيقة 20، وزادت محن أصحاب الأرض بطرد مدافعهم الدولي البرازيلي جواو ميراندا، لتسببه بركلة جزاء في الدقيقة 55 انبرى لها الدولي الأرجنتيني لوكاس بيليا بنجاح (56).

وتساوى الفريقان على أرضية الملعب بطرد مدافع لاتسيو، الروماني ستيفان رادو في الدقيقة 76.

وقلص أنتر ميلان الفارق في الدقيقة 84 عبر لاعب وسطه الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بيد أن ذلك لم يكن كافيا لمواصلة المغامرة في مسابقة الكأس والانتفاضة بتحقيق الفوز العاشر على التوالي في مختلف المسابقات.

ونهض أنتر ميلان الذي استهل الموسم بشكل سيىء بقيادة مدربه السابق الهولندي فرانك دي بوير، من كبوته في الاشهر الأخيرة بقيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي.

وسجل سابع انتصار له تواليا في الدوري إثر تغلبه على بيسكارا 3-صفر السبت، وتقدم إلى المركز الرابع، معززا حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب، كون أنتر ميلان مدعو إلى مواجهة يوفنتوس متصدر الدوري وحامل لقبه في الأعوام الخمسة الأخيرة الأحد المقبل في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري.

أما لاتسيو، فيخوض اختبارا سهلا أمام بيسكارا صاحب المركز الأخير، علما بأن فريق العاصمة يتخلف بفارق نقطتين عن أنتر ميلان في الدوري.

ولحق لاتسيو بيوفنتوس حامل اللقب ونابولي اللذين حجزا بطاقتيهما الأسبوع الماضي على حساب ميلان الوصيف وفيورنتينا على التوالي.

ويلتقي لاتسيو في دور الأربعة مع روما أو تشيزينا من الدرجة الثانية، واللذين يلتقيان الأربعاء في ختام ربع النهائي.

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المصدر : وكالات