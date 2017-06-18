كأس القارات 2017.. أبطال كوبا أميركا يخطفون فوزاً صعباً من أسود الكاميرون

حقق منتخب تشيلي فوزاً غالياً وصعباً على نظيره الكاميروني بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

وظهر أبطال أفريقيا -الكاميرون- بأداء مميز في معظم فترات المباراة، ولكن خبرة ومهارة لاعبي تشيلي بقيادة أليكسيس سانشيز كانت صاحبة الكلمة العليا.

وأحرز أرتورو فيدال لاعب تشيلي وفريق بايرن ميونخ الألماني الهدف الأول لمنتخبه بالدقيقة الـ82 من عمر المباراة، قبل تسجيل فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز أبطال كوبا أمريكا بهدفين نظيفين.

وألغى الحكم هدف لمنتخب شيلي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات قليلة، بعد استخدام خاصية الفيديو الخاصة بإعادة اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل خلال أحداث اللقاء.

وفي الشوط الثاني استخدم الحكم هذه الخاصية مرة أخرى للتأكد من صحة الهدف الثاني لتشيلي، وهذا بعد قرار حكم الراية الخاطئ باحتساب حالة تسلل على المهاجم فارجاس.

وبهذا يرتفع رصيد تشيلي للنقطة الثالثة في أولى مبارياتها في البطولة، بينما خرجت الكاميرون خالية الوفاض من هذه المباراة.

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المصدر : NBN