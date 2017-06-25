كأس القارات 2017 .. ألمانيا تتخطى الكاميرون بثلاثية وتتأهل إلى نصف النهائي

تمكن منتخبي ألمانيا وتشيلي من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس القارات ليكتمل المربع الذهبي بعد تأهل البرتغال والمكسيك يوم أمس.

وتأهلت ألمانيا كمتصدر للمجموعة بعد فوزها على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم خلال الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وافتتح كريم ديميرباي باب التسجيل للماكينات عند الدقيقة 48، ثم أضاف تيمو وبرنير الهدف الثاني بحلول الدقيقة 66، ونجح فانسون أبو بكر بتسجيل هدف شرفي للكاميرون في الدقيقة 79، قبيل أن يطلق برنير رصاصة الرحمة على الخصم بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده بعد دقيقتين فقط.

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المصدر : NBN