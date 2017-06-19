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كأس القارات 2017 .. ألمانيا تتغلب بصعوبة على أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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كأس القارات 2017 .. ألمانيا تتغلب بصعوبة على أستراليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

استهل بطل العالم المنتخب الألماني مشواره في بطولة كأس القارات في روسيا بفوز صعب على حساب أستراليا بطل آسيا بنتيجة (3-2) ، في المباراة التي احتضنها فيشت الأولمبي في مدينة سوتشي .

وبدأ المنتخب الألماني المباراة على الشكل الأمثل بخطف هدف التقدم سريعاً عبر المهاجم لارس ستيندل في الدقيقة الخامسة ، ليكثف المانشافت ضغطه على مرمى أبطال آسيا بدون النجاح في مضاعفة النتيجة ، وعكس سير اللعب تمكن توم روجيك من تعديل النتيجة لأستراليا في الدقيقة 41 ، فيما أعاد جوليان دراكسلر التقدم للمنتخب اللماني سريعاً عبر ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول .

وكما كان السيناريو في نصف المباراة الأول افتتح منتخب ألمانيا هدف التقدم سريعاً في الشوط الثاني عبر ليون غوريتسكا في الدقيقة 48 ، ليعود المنتخب الأسترالي سريعاً لتقليص النتيجة مجدداً عن طريق هدف تومي يوريتش في الدقيقة 58 ، لتستمر المواجهة على ذلك حتى نهايتها بنتيجة (3-2) .

وبهذا الفوز يحتل المنتخب الألماني المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية بعد انقضاء أول جولة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب تشيلي الذي سيلتقي به ضمن منافسات الجولة الثانية يوم الخميس المقبل .

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المصدر : NBN

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