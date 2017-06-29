كأس القارات 2017 .. ألمانيا تسحق المكسيك برباعية وتتأهل إلى النهائي لمواجهة تشيلي

نجح المنتخب الألماني في قطع بطاقته إلى نهائي كأس القارات بعد التفوق عبى نظيره المكسيكي بنتيجة (4-1) في مباراة نصف النهائي الثانية التي احتضنها ملعب فيشت الأولمبي في مدينة سوتشي .

وبدأ المنتخب الألماني المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف التقدم سريعاً عبر متوسط ميدانه الشاب ليون جوريتسكا في الدقيقة السادسة عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء ، قبل أن يعود نفس اللاعب لمضاعفة النتيجة بعد ذلك بدقيقتين لينتهي الشوط الأول على ذلك .

وعاد منتخب المكسيك للظهور بشكل أفضل خلال شوط المباراة الثاني حيث وصل في مرات عديدة إلى مرمى الحارس تير شتيجن بدون النجاح في تقليص الفارق ، فيما نجح الألمان في إضافة الهدف الثالث عبر تيمو ويرنير في الدقيقة 59 قبل أن تقلص المكسيك النتيجة في الدقيقة 89 عبر ماركو فابيان ، ليعود منتخب المانيا لإضافة الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع عن طريق أمين يونس لتنتهي المواجهة على نتيجة (4-1) .

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب الألماني ليضرب موعداً مع نظيره التشيلي في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل على ملعب ملعب كريستوفسكي في مدينة سان بيطرسبرج .

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المصدر : NBN