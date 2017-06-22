كأس القارات 2017 .. البرتغال تتغلب على روسيا وتقترب من المربع الذهبي

قاد النجم كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس القارات الجارية حالياً في روسيا بالتفوق على منتخب البلد المضيف بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ، في المباراة التي احتضنها ملعب أرينا بالتيكا في العاصمة موسكو .

وبدأ منتخب البرتغال المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف التقدم سريعاً عبر رأسية متقنة للقائد كريستيانو رونالدو في الدقيقة التاسعة ، ليحافظ أبطال أوروبا على تقدمهم بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول على الرغم من خلق المنتخب الروسي لبعض الفرص الخطيرة التي لم تتكلل بالنجاح .

وكثف المنتخب الروسي من ضغطه على مرمى الخصم خلال شوط المباراة الثاني من أجل إدراك نقطة التعادل على الأقل لكن رعونة مهاجميه إضافة إلى تألق الحارس باتريسيو حال ذلك ، فيما اعتمد المنتخب البرتغال على المرتدات التي كانت خطيرة خصوصاً عبر نجمه كريستيانو رونالدو لكن لم تثمر أي من جهود الفريقين عن أهداف في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة بفوزٍ صغير لأبطال أوروبا (1-0) .

ويتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى بهذا الفوز برصيد 4 نقاط وبذلك يحتاج زملاء رونالدو لتفادي الخسارة في مباراة الجولة الأخيرة أمام نيوزلندا من أجل بلوغ نصف نهائي المسابقة ، فيما تبقى الفرصة قائمة أمام روسيا لتجاوز الدور الأول حيث أنه يحتاج الفوز على منتخب المكسيك في مباراة الجولة الثالثة .

print

المصدر : NBN