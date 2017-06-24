كأس القارات 2017.. البرتغال تسحق نيوزيلندا برباعية وتتأهل لنصف النهائي

حقق المنتخب البرتغالي فوزا سهلا على منتخب نيوزيلندا (4/0) في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس القارات.

وتقدم كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 33 من نقطة الجزاء، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني بعد 4 دقائق.

وفي الشوط الثاني أضاف أندريه سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 80، وختم البديل ناني النتيجة بهدف رابع في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز تأهل المنتخب البرتغالي إلى نصف نهائي البطولة على رأس مجموعته، بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي الثاني.

وستواجه البرتغال ثاني المجموعة الثانية، التي يحتل صدارتها المنتخب تشيلي بأربع نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الألماني الثاني.

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المصدر : NBN