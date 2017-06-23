كأس القارات 2017 .. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكاميرون وأستراليا

حسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الكاميرون وأستراليا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس القارات الجارية في روسيا ، في المباراة التي احتضنها ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبورج .

وسيطر المنتخب الكاميروني على المواجهة منذ البداية حيث فرض أبطال أفريقيا شخصيتهم على الخصم مع خلق العديد من الفرص على مرمى المنتخب الأسترالي الذي اكتفى باللعب على الهجمات المرتدة ، ولم يثمر ضغط الكاميرون عن هدف التقدم إلا في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول عن طريق أندري فرانك أنجويسا .

وعاد المنتخب الأسترالي للظهور بشكل أفضل خلال شوط المباراة الثاني حيث نجح أبطال آسيا في إدراك التعادل عبر هدف مارك ميليجان الذي جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 60 ، لتعود بعدها خطورة وسيطرة الكاميرون مع تحفظ دفاعي من أستراليا خلال ما تبقى من دقائق المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) .

وبهذا التعادل يتوقف رصيد الكاميرون وأستراليا عند نقطة وحيدة بعد مرور جولتين من منافسات المجموعة الثانية وبذلك تتعقد مهمة العبور إلى نصف النهائي أمام كل من ألمانيا وتشيلي في الجولة الأخيرة .

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المصدر : NBN