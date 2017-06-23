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كأس القارات 2017.. التعادل سيد الموقف في لقاء ألمانيا وتشيلي

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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كأس القارات 2017.. التعادل سيد الموقف في لقاء ألمانيا وتشيلي

تعادل منتخب ألمانيا بصعوبة أمام نظيره التشيلي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثانية من المجموعة B ببطولة كأس القارات المقامة حالياً في روسيا.

نجح منتخب تشيلي في إحراز هدف التقدم عبر نجمها المميز أليكسيس سانشيز بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.
ولكن قبل نهاية الفترة الأولى من اللقاء أحرز المهاجم لارس ستيندل هدف التعديل في الدقيقة الـ41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وحاول الفريقان خطف نقاط المباراة الثلاث، ولكن فشلوا في تحويل الفرص لأهداف لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبهذه النتيجة يتقاسم منتخبا ألمانيا وتشيلي صدارة المجموعة الثانية برصيد أربعة نقاط.

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المصدر : NBN

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