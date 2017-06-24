كأس القارات 2017 .. المكسيك تتخطى روسيا وتعبر إلى نصف النهائي

نجح المنتخب المكسيكي في قلب الطاولة على نظيره الروسي مستضيف البطولة ليفوز بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس القارات ، في المباراة التي احتضنها ملعب کازان أرينا في مدينة كازان .

وبدأ المنتخب الروسي المباراة بالشكل الأمثل حيث نجح في خطف التقدم في منتصف شوط المباراة الأول عن طريق ألكسندر ساميدوف في الدقيقة 25 ، لكن سرعان ما عاد المنتخب المكسيكي للمباراة سريعاً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 30 عن طريق نيستور أراوخو لينتهي الشوط الأول على ذلك .

وعاد المنتخب المكسيكي ليظهر بشكل أفضل خلال شوط المباراة الثاني حيث نجح في خطف هدف التقدم سريعاً عبر هيرفينج لوزانو في الدقيقة 52 ، وحاول المنتخب الروسي العودة في النتيجة لكن طرد الظهير الأيسر يوري زيركوف في الدقيقة 68 بعد تلقي البطاقة الصفراء الثانية أربك حسابات أصحاب الأرض ، فيما حصن المكسيكيون من دفاعاتهم إلى غاية صافرة النهاية حفاظاً على نتيجة (2-1) .

وبهذا الفوز يتأهل المنتخب المكسيكي إلى نصف نهائي كأس القارت برصيده 7 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف المنتخب البرتغالي بفارق الأهداف ، فيما أنهى منتخب البلد المضيف روسيا المنافسات في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ليودع بذلك المسابقة .

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المصدر : NBN