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كأس القارات 2017 .. المكسيك تتخطى عقبة نيوزيلاندا بهدفين مقابل هدف

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مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية صورة كبيرة, يحدث الان
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كأس القارات 2017 .. المكسيك تتخطى عقبة نيوزيلاندا بهدفين مقابل هدف

حقق المنتخب المكسيكي فوز صعب على منافسه النيوزيلاندي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب فيشت الدولي لحساب منافسات المجموعة الأولى من منافسات كأس القارات.

منتخب نيوزيلاندا نجح في التقدم في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول عن طريق كريس وود الذي انفرد بالحارس المكسيكي ليضع الكرة في المرمى بنجاح.

في حين جاء هدف التعادل عن طريق راؤول خيمينيز الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ليفشل حارس نيوزيلاندا في التصدي لها.

وفي الدقيقة 73 استطاع أوريبي بيرالتا أن يحرز الهدف الثاني لمنتخب بلاده الذي حول كرة عرضية أرضية في مرمى نيوزيلاندا.

بهذا الفوز يرفع المنتخب المكسيكي رصيده من النقاط إلى المركز الأول في صدارة المجموعة الأولى بالتساوي مع البرتغال في حين جاءت نيوزيلندا في المركز الأخير.

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المصدر : NBN

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