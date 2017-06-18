كأس القارات 2017 .. تعادل عادل ومثير بين البرتغال والمكسيك

حسم التعادل الإيجابي (2-2) مباراة قمة الجولة الأولى للمجموعة الأولى في كأس القارات بين البرتغال والمكسيك التي احتضنها ملعب كازان أرينا جنوب روسيا ، ليبدأ المنتخبان مشوارهما في البطولة بنقطة .

وكما كان متوقعاً بدأ المنتخب البرتغالي بشكل خططي 4-3-3 كما جرت العادة تحت قيادة المدرب فرناندو سانتوس وبنفس التشكيلة تقريباً التي حققت كأس أمم أوروبا الصيف الماضي في فرنسا مع الاعتماد على النجم كريستيانو رونالدو كرأس حربة وناني جناح أيسر وكواريزما جناح أيمن أمام ثلاثي خط الوسط ويليام، موتينيو وجوميز .

وفي المقابل اعتمد المنتخب المكسيكي هو الآخر على شاكلة 4-3-3 صريحة بإشراك 3 رؤوس حربة في الخط الأمامي وهم فيلا، تشيشاريتو وخيمينيز أمام ثلاثي وسط الميدان جيوفاني دوس سانتوس، جواردادو وهيريرا .

وبدأ المنتخب المكسيكي المباراة بشكل أفضل بالاحتفاظ بالكرة وانتشار جيد مع اعتماد الظغط على حامل الكرة مع اللعب على الأجنحة بدعم من الظهيرين سالسيدو ولايون ، لكن بعد مرور ربع ساعة بدأ المنتخب البرتغالي يدخل إلى أجواء المباراة بعد حرمان المكسيك من الكرة تدريجياً واللع على الأجنحة وخصوصاً الجبهة اليمنى المكونة من كواريزما وسيدريك مع تشكيل تهديد دائم عبر النجم كريستينو رونالدو الذي خلق الخطورة في أكثر من مرة عبر الكرات الطويلة التي يطلبها في ظهر المدافعين والتي أسفرت عن الهدف الأول الذي سجله كواريزما والذي كان ينتهي على اثره الشوط الأول سوء التغطية الدفاعية في هدف التعادل عبر تشيشاريتو .

كريستيانو رونالدوكريستيانو رونالدو

وبشكل أكبر من الشوط الأول عرف نصف المباراة الثاني فوضى عارمة حيث انحسر اللعب بنسبة كبيرة في وسط الميدان مع اعتماد المكسيك على الكرات الطويلة أمام ارتباك الدفاع البرتغالي لمحاولة استغلال تفوق راؤول خيمينيز في الكرات الهوائية واللعب على الكرات الثانية التي يتم ارتدادها من بيبي أو فونتي ، وفي المقابل عرف تحضير الهجمة البرتغالية بطئاً كبيراً ولم يعرف آداء الفريق انتعاشاً نسبياً إلا مع دخول جيلسون مارتينز وأدريان سيلفا .

واستغل المنتخب البرتغالي تفوقه خلال آخر ربع ساعة بتسجيل هدف التقدم الثاني عبر الظهير الأيمن سيدريك سواريس في الدقيقة 86 ، لكن وكما سيناريو الشوط الأول لم ينجح دفاع البرتغال في الصمود في آخر دقائق المواجهة لينجح المنتخب المكسيكي في تسجيل هدف التعادل عبر ضربة ركنية حولها هيكتور مورينو بنجاح إلى هدف عبر ضربة رأسية محكمة .

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المصدر : NBN