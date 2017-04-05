كأس دوري أبطال أوروبا يحل ضيفاً على مصر

وصل النجم الويلزي راين غيغز أسطورة فريق مانشستر يونايتد السابق بصحبة كأس دوري أبطال أوروبا اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وتأتي زيارة كل من اللاعب التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز حيث يعتبر أكثر اللاعبين مشاركة في البريميرليغ والكأس الأشهر بعد كأس العالم في حملة ترويجية لذات الأذنين.

ووصلت الكأس إلى القاهرة قادمة من المكسيك حيث كانت تتواجد هناك بصحبة نجم برشلونة السابق ومنتخب إسبانيا كارليس بويول في إطار جولة عالمية ترويجية.

الجدير بالذكر أن الأسبوع القادم سيشهد لقاءات قوية في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وعلى رأسها ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة ويوفنتوس.

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المصدر : NBN