كاثوليكية من أصل يهودي.. أولبرايت تقود ثورة نسائية ضد ترامب وتتعهد بتسجيل نفسها كمسلمة

قالت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، الأربعاء، إنها مستعدة لـ”تسجيل نفسها كمسلمة”، وسط تقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يعتزم اتخاذ إجراءات تنفيذية تؤثر على المهاجرين المسلمين إلى الولايات المتحدة.

وغردت أولبرايت، مستخدمة وسم “تضامني” مع المسلمين” تقول: “لقد نشأت كاثوليكية، وتبين في وقت لاحق أن عائلتي كانت يهودية، وأنا على استعداد لتسجيل نفسي كمسلمة”.

ونالت تغريدة أولبرايت إعجابا كبيرا بين أوساط المغردين العرب والمسلمين في الشرق الأوسط، وأحدثت تعاطفا كبيرا وصل إلى إعلان الناشطة النسوية الأميركية غلوريا ستاينم استعدادها أيضا للتسجيل على أنها مسلمة.

وقالت خلال كلمة لها في مسيرة نسائية في واشنطن، موجهة حديثها لترامب: “إذا أجبرت المسلمين على التسجيل، نحن جميعا سنسجل كمسلمين”.

وكان ترامب دعا، خلال حملته الانتخابية، إلى فرض حظر مؤقت على المسلمين القادمين إلى الولايات المتحدة، وقال إنه سيطلب من المسلمين في الولايات المتحدة بالتسجيل في قاعدة بيانات.

وجاءت تغريدات أولبرايت في وقت كان يتوقع أن يوقع ترامب أوامر تنفيذية بفرض حظر مؤقت على معظم اللاجئين، ووقف التأشيرات لسبع دول.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، الأربعاء، أن مشروع القرار يظهر خطط ترامب بتعليق لمدة 30 يوما لإصدار التأشيرات للمواطنين من سبع دول، غالبية سكانها من المسلمين، ووقف قبول اللاجئين السوريين إلى البلاد.

تأتي تلك التحركات وسط سلسلة من الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة ترامب في الأيام القليلة الأولى من رئاسته، بما في ذلك أوامر الأربعاء ببناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وإنفاذ قوانين الهجرة.

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المصدر : NBN