كاسياس يبدي عدم رضاه عن اختيارات بيكيه لأعظم الرياضيين في التاريخ

رد إيكر كاسياس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سابقاً وحارس مرمى بورتو البرتغالي حالياً، رد على جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الذي تحدث عن أعظم 3 رياضيين بالنسبة له.

بيكيه استغل فوز روجر فيدرر بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثامنة في مشواره، مع إحراز لقبه التاسع عشر في الجراند سلام (رقم قياسي) من أجل إظهار أعظم 3 رياضيين بالنسبة له، حيث وضع فيدرر إلى جانب زميله ليونيل ميسي، والأمريكي مايكل جوردان لاعب كرة السلة السابق.

ويبدو أن كاسياس لم يعجب بتجاهل بيكيه لكريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وزميله السابق في مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تجاهل مواطنه رافاييل نادال الذي حقق 15 جراند سلام منهم 10 ألقاب في رولان جاروس.

وعلق كاسياس على تغريدة بيكيه بالقول “أود أن أضيف .. كوبي براينت، كريستيانو رونالدو، رافاييل نادال، تايجو وودز، مايكل شوماخر، مايكل فيليبس، فالنتينو روسي، سيرينا ويليامز”.

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المصدر : وكالات