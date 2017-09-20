كاغ: الأمم المتحدة ستستمر في تشجيع الدعم الدولي للجيش اللبناني

زارت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة ​سيغريد كاغ​ بلدات عرسال واللبوة الحدودية في شمال شرق لبنان. وزارت مواقع للجيش اللبناني في ​جرود عرسال​ كما إلتقت مع العميد سامي حويك ومسؤولين آخرين في الجيش.

أثنت المنسقة الخاصة على جهود ​الجيش اللبناني​ والتزامه الدائم للحفاظ على أمن وإستقرار لبنان. وفي إشارة إلى تصريح للأمين العام للأمم المتحدة في 13 أيلول، شددت السيدة كاغ على “أن تعزيز مؤسسات الدولة وجيشها من القضايا الرئيسية وهي أفضل تدبير وقائي فيما يتعلق بخطر النزاعات.” كما أكدت أن ​الأمم المتحدة​ ستستمر في تشجيع الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية، بما في ذلك من خلال مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

كما إلتقت المنسقة الخاصة برئيس بلدية عرسال السيد ​باسل الحجيري​ للبحث في احتياجات المنطقة. وأشادت السيدة كاغ بضيافة وكرم سكان عرسال تجاه اللاجئين من سوريا.

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المصدر : NBN