كاكا: ميلان سيعود

قال أسطورة فريق ميلان السابق، البرازيلي ريكاردو كاكا، إنه يثق في عودة الروسونيري إلى قمة الكرة الأوروبية مجددا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح كاكا: “قضيت أوقاتا جيدة جدا هناك، ورأيت ميلان على قمة العالم، ولكن رؤية الفريق الآن في هذه الحال أمر محزن”.

وحقق ميلان لقب الدوري للمرة الأخيرة عام 2011، إلا أن نتائجه تراجعت بعد ذلك، وعجز عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، البطولة التي حقق لقبها 7 مرات آخرها عام 2007.

وأضاف كاكا: “ميلان ما زال فريقا كبيرا له تاريخ عظيم، وبطبيعة الحال فإن التاريخ لا يذهب، عندما يكون لديك تاريخ مثل ذلك، فقد تسقط لفترة من الوقت، لكنهم قادرون على العودة..”.

وأشار النجم البرازيلي إلى أنه يعتقد في غضون سنوات قليلة سيتواجد ميلان مجددا بدوري أبطال أوروبا، وسيفوز بالدوري الإيطالي.

يشار إلى أن ميلان أثلج صدور مشجعيه قبل أيام بتحقيق لقب كأس السوبر بالفوز على يوفنتوس، وهو أول تتويج للفريق منذ سنوات.