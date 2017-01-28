كاليفورنيا تسعى للانفصال عن الولايات المتحدة

شرعت حملة تسعى لاستقلال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة الأميركية، في جمع توقيعات بعد يوم من موافقة سلطات الولاية على إجراء استفتاء على الانفصال المقترح عن واشنطن.

ونشر منظمو حملة “نعم لاستقلال كاليفورنيا” على موقعهم الإلكتروني، حسب ما نقلته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية الليلة الماضية، عريضة قابلة للتحميل عبر الإنترنت للمروجين المتطوعين، ليقودوا موجة من الزخم المعارض للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اشتدت بعد تنصيبه في 20 يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه ينبغي على لجنة الحملة جمع 585407 توقيعات صحيح خلال 180 يوما لتأهيل المبادرة لاستفتاء عام يطرح في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2018، عند التجديد النصفي لمجلسي الكونجرس.

وأظهرت استطلاعات حديثة أن دعم انفصال كاليفورنيا وقيام دولة مستقلة عن الولايات المتحدة، لا يحظى بتأييد الأغلبية، لكنها أظهرت أيضا أن الفكرة تنتشر بين الناخبين في الولاية.

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المصدر : NBN