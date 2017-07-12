“كانت على طرف لساني” لماذا ننسى بعض الكلمات ونحن على وشك قولها؟

بالتأكيد حدث لكم ذلك: تتناقشون مع صديق، وبينما ترغبون في إخباره بكلمة مهمة، تنسونها، رغم تيقنكم من معرفتها، وشعوركم بقربها أو بأنها “على طرف لساني” مثلما نردد دائماً.

بحسب تقرير لبي بي سي، فإن ظاهرة طرف اللسان أو كما يطلق عليها العلماء اسم “ليثولوجيكا – lethologica” تحدث لأغلب الناس لأن أدمغتنا تختلف عن جهاز الكمبيوتر الذي تخزن فيه المعلومات بشكل منظم يجعل من السهل استعادة أي كلمة محفوظة داخله.

وكلمة “ليثولوجيكا” يونانية تمزج بين مصطلحين الأول هو “lethe” أي نسيان، والثاني هو “logos” أي كلمة.

وذكر تقرير بي بي سي أن أصل هذا المصطلح يعود إلى عوالم الأساطير اليونانية القديمة، حيث تشير كلمة “Lethe” إلى “نهر النسيان”، الذي يؤدي شرب المياه منه إلى نسيان الذكريات.

وتحدث هذه الظاهرة حين يحاول شخص ما تذكر كلمة معينة فلا يستطيع، أو قد يسترجع جزءاً منها، ولا نشعر بالراحة إلا إذا تذكرها، وقد يستغرق ذلك ساعات أو حتى أياماً.

أسباب نسيان بعض الكلمات

تظهر دراسات علمية عدة أن هناك بضعة عوامل قد تزيد أو تقلل من حالات نسيان بعض الكلمات، فعلى سبيل المثال نجد أن بعض الأدوية المستخدمة في علاج أمراض اضطرابات النوم والتوتر تؤدي إلى زيادة تكرار ظاهرة “على طرف اللسان”.

وعلى العكس، نجد أن الكافيين يقلل من حدوث هذه الظاهرة، لأن تناول فنجانين من القهوة يومياً يزيد من أداء ذاكرتنا ويجعلنا لا نردد كثيراً جملة “كانت على طرف لساني”.

كيف تقوي ذاكرتك؟

ويبين التقرير أن هناك خطوات لتقوية الذاكرة يمكن للجميع القيام بها حتى لا ينسوا اسم شخص قابلوه أخيراً.

ومن هذه الخطوات يمكن تطبيق الربط بين اسم شخص وبين صورة بصرية معينة، فمثلاً لو قابلتم شخصاً اسمه بالإنجليزية “Matt” فيمكنكم أن تتذكروا اسمه بالربط بينه وبين صورة بصرية ل doormatالتي تعني ممسحة الأقدام.

وإذا طبقتم ذلك مع كل الأسماء فسيصبح الأمر عادة بالنسبة لكم.

ويظهر تقرير حديث نشر في مجلة نيوريورك الأمريكية الأسبوعية أن نسيان كلمة معينة أثناء النقاش لا يؤدي فقط إلى الإحباط، فقد تسبب لكم الكلمة نفسها حالة من الضيق والحزن في المستقبل.

وحتى لا يحدث ذلك، تجاهلوا الأمر برمته وأكملوا حياتكم بشكل عادي. ومن الممكن أن تطلبوا من الذي تتحدثون معه أن يساعدكم على تذكر الكلمة التي نسيتموها دون أن يقولها لكم بشكل صريح.

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المصدر : وكالات