كان سيفاجئها برحلة … فانغرمت بشقيقه !!

عاد قلب السيدة مايلي مولر ليدق مرة جديدة بعد وفاة زوجها .. وهذا امر عادي .. لكن الامر غير العادي هو ان تقع السيدة مايلي بغرام أخ زوجها، وبعد مرور شهرين على وفاة زوجها فقط !!

وكانت مولر قد وجدت زوجها، مايكي، البالغ من العمر 36 عاما جثّة على الأريكة في الصباح بعدما دار شجار بينهما بسبب تمضيته لساعات طويلة في العمل انتهى بطلبها منه أن ينام في غرفة الجلوس.

وقالت مايلي انها انغرمت بشقيق زوجها بعد ان وقف معها ومع اولادها خلال المرحلة الصعبة التي عاشوها جراء وفاة مايكي المفاجئ.

يُذكر أنّ الزوج كان يعمل لساعات إضافيّة كي يُفاجئ زوجته برحلةٍ إلى خارج البلاد في ذكرى زواجهما.

مايلي وزوجها

مايلي وكريس، اخ زوجها

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المصدر : وكالات