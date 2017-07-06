كتلة الوفاء للمقاومة: الاجراءات الاستباقية للجيش تدبير أمني لضمان الاستقرار

شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على أن “لبنان ما كان ليبقى ويزداد حضورا قبل حرب تموز وبعدها لولا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، التي أثبتت فعاليتها في التحرير والدفاع عن الوطن وسيادته وصون ارضه رغم سراسة العدوان”.

ولفت فضل الله خلال تلاوته لبيان اجتماع الكتلة الأسبوعي الى أن “الكتلة رأت بالتوافق حول ورقة العمل التي ناقشها المجتمعون في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال عون سيحفز الحكومة وجميع المؤسسات للعمل الحاد لتوافر الخدمات الحيوية للمواطنين وانجاز مشاريع انمائية واقرار التعيينات والتشكيلات”، مشيرا الى أن “الكتلة تحث الحكومة على اطلاق ورشة عمل جدية والاستفادة من الوقت لضبط الوضع الامني ومعالجة المشاكل الضاغطة لا سيما في قطاع الكهرباء والمياه وسلسلة الرتب والموازنة”.

كما وجه بإسم الكتلة التحية الى “الجهود والاجراءات الاستباقية التي يقوم بها الجيش والاجهزة الامنية لملاحقة الارهابين وضبط أوركارهم”، مشددا على أن “ما تم انجازه تدبير أمني ضروري لضمان الاستقرار الذي يتطلب الحذر تفاديا لاعمال تفجرية عدوانية يخطط لها”.

وأشار الى أن “عمل الحكومة لملاحقة المتورطين بالتعدي على املاك الدولة يجب أن يقابله اهتماما واستنفارا من القضاء لاستنهاض حقوق الدولة والمواطنين وأن تواصل مديرية الشؤون العقارية أعمال التحديد في المناطق غير الممسوحة بمواكبة ادارية حفاظا على حقوق المالكين وتجنبا للمشاكل العقارية وتنفيذا للقوانين المرعية الاجراء ولزيادة الاعتمادات المخصصة لاعمال المسح لانهاء الكيل بشكل تام”.

وأضاف: “ترى الكتلة أن لعبة الاستخدام الدولي والخليجي لداعش شارفت على الانتهاء في العراق وسوريا ولبنان ومحور المقاومة تتصاعد سيطرته وقدؤراته، ويظهر التصدع في الدول الداعمة للارهاب خصوصا في الخليج”، مؤكدا أن “التفاهم مع الحكومة السورية سيرعى الخطوات واختصار الوقت والجهد والنفقات والحؤل دون الاستغلال السياسيعلى حساب معاناة النازحين”.

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المصدر : NBN