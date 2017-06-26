كرامي للمهنئين بالفطر: نأمل ان يحمل العيد الوحدة في الامة العربية

استقبل الوزير السابق فيصل عمر كرامي المهنئين بعيد الفطر السعيد في قصر آل كرامي في كرم القلة في طرابلس”.

وخلال الاستقبالات ألقى كلمة قال فيها: “أهنىء اللبنانيين وخاصة اهل طرابلس والشمال، بعيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعلى كل اللبنانيين والامة جمعاء باليمن والخير والبركة، العيد فيه غصة، لان ما يحدث في الامة العربية هو مؤسف وخصوصا الانقسامات داخل الدول العربية ونأمل ان يحمل هذا العيد الخير والبركة واسباب الوحدة في الامة العربية التي نطمح اليها ونحلم بها منذ زمن بعيد”.

في السياسة، علق على اللقاء التشاوري في قصر بعبدا وقال: “لدينا ملاحظات في الشكل، اولا، لماذا تم تجاوز هيئة دستورية مثل مجلس الوزراء؟ ثانيا، الحوار دائما يتم بين السلطة والمعارضة، وما حصل هو حوار بين السلطة بعضها مع بعض، لكن في بلد مثل لبنان لا بد من جمع اكبر عدد من الآراء من اجل الخروج بنتائج ايجابية من هذا الحوار”.

أضاف: “ما طرح في هذا اللقاء في المضمون هو امر ايجابي، اولا، التركيز على اتفاق الطائف وهذا شيء جيد، وثانيا السعي لتجاوز كل العقبات من اجل الوصول الى دولة مدنية في لبنان، ونحن نصر على ان هذا الامر يحتاج الى اكبر اجماع ممكن في لبنان حتى نصل الى دولة عصرية ونتائج جيدة وخصوصا ان هناك من طرح فكرة تجاوز العدد والذهاب الى المناصفة، هم انفسهم وقعوا بذات الفخ عندما ذهبوا الى العدد”.

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المصدر : NBN