كروس يعلق بشكل إيجابي على ردة فعل رونالدو بعد رده على سخريته

أضطر الألماني توني كروس نجم ريال مدريد للانحناء أمام الظاهرة البرازيلية رونالدو بعد رده على سخريته من المنتخب البرازيلي.

وكان كروس قد نشر صورة عبر حسابه الرسمي في تويتر تتضمن رقم السنة الجديدة عام 2017، لكنه أزال الرقم 1 ووضع بدلاً منه علم البرازيل، كما استبدل أيضاً الرقم 7 بعلم ألمانيا، وذلك في إشارة للفوز التاريخي للماكينات على راقصي السامبا في نصف نهائي كأس العالم 2014 بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم.

وأثارت تغريدة كروس جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف العالمية، ليقوم الظاهرة البرازيلية رونالدو بالرد على نفس طريقة كروس، حيث نشر صورة مماثلة لكنه استبدل رقم 2 بعلم البرازيل والرقم صفر بعلم ألمانيا، ليذكر نجم ريال مدريد بفوز السامبا في نهائي مونديال عام 2002 على حساب ألمانيا في النهائي.

وما كان بوسع كروس إلى أخذ الأمور بكل روح رياضية، حيث أعاد نشر صورة رونالدو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وعلق عليها “أنت تفهمني يا ظاهرة، عام سعيد لك أيضاً، أسطورة”.

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المصدر : وكالات