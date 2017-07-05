كريستيانو رونالدو يشترط على ريال مدريد للبقاء معهم

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة طلبات إلى رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز لضمان سلاسة العلاقة بينهما حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.

وأشارت هذه المصادر أن كريستيانو رونالدو مستعد لمواصلة مشواره مع ريال مدريد بعد شهر من الشائعات حول مستقبله ، لكنه يريد تنفيذ ثلاثة طلبات من أجل البقاء.

أولاً ، يريد قائد منتخب البرتغال من ريال مدريد دفع فاتورة الضرائب المستحقة عليه والبالغة 14.7مليون يورو ، والتي تطالب بها النيابة العامة بعد تهربه من وزارة المالية.

ويسعى كريستيانو رونالدو ثانياً للحصول على عقد جديد مع ريال مدريد ، بحجة أدائه في الموسم الماضي ومساهمته بالحصول على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويصر رونالدو وفقاً لهذه المعلومات على ضرورة أن يحصل على راتب أكبر من الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة ، والذي يمكن أن يتقاضى راتب سنوي قدره ثلاثون مليون يورو.

وفيما يتعلق بالطلب الثالث والنهائي هو بتجهيز حملة إعلامية جديدة من جانب ريال مدريد لتعزيز وضعه أمام الرأي العام وإعادته إلى الرقم واحد أمام الجماهير بعد صيف صعب.

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المصدر : NBN