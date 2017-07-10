كفى تطلق حملة إعلامية جديدة بعنوان “جازة أو جنازة” لمكافحة تزويج القاصرات

أطلقت جمعية “كفى عنف واستغلال” حملة إعلاميّة جديدة بعنوان “جازة أو جنازة” كجزء من حملتها المستمرّة لمكافحة تزويج القاصرات، ولإعادة تسليط الضوء على قانونية هذا التزويج في لبنان والآثار السلبية المترتبة عنه.

وقد ذكّرت منظمة كفى المجلس النيابي بضرورة إقرار قانون مدني يحدّ السن الأدنى للزواج بسنّ الـ18 وأيضًا بعدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات إذ سيحصل ذلك في حال أُقرّت التعديلات المقّدَمة من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابيّة على الموادّ 503 إلى 522.

وقد أكّدت المشاركات جميعهنّ على ضرورة تحقيق المطلب ذاته في أقرب وقت ممكن، وهو إقرار قانون مدني يحدّ السنّ الأدنى للزواج بـ18 عامًا للنساء والرجال وتحرير التشريع من وصاية الطوائف التي تقف عائقًا أمام تحقيق كل المطالب النسويّة في لبنان.

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المصدر : وكالات