“كلاسيكو مصر” ينتهي لصالح الأهلي وعُقدة الزمالك تستمر

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقاء القمة أمام الزمالك، بالجولة الأخيرة لمنافسات الدوري العام في موسمه الجاري بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب برج العرب بالاسكندرية، مساء اليوم الاثنين.

الأهلي كان الأفضل خلال شوط المباراة الأول وسجل هدف عن طريق وليد سليمان، بينما تخلى الزمالك عن حذره الدفاعي في شوط المباراة الثاني وبادل الأهلي الهجمات وتمكن النيجيري أجاي من تسجيل الهدف الثاني مع الدقيقة 89 من عمر المباراة على غرار لقاء الدور الأول.

واستمر تفوق الأهلي على الزمالك في لقاءات القمة بالدوري فلازال الفريق الأبيض عاجزاً عن تحقيق أي انتصار منذ موسم 2006-2007.

المباراة لن تغير من شيىء، فالأهلي اُعلن رسمياً بطل للدوري قبل 4 جولات ماضية، بينما ضمن الزمالك المركز الثالث بحدول الترتيب.

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المصدر : NBN