كلبٌ رئيسٌ للبلدية في هذه الولاية…

انتخب سكان قرية في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة للمرّة الرابعة، كلباً لمنصب رئيس البلدية، بعد أن تغلب على قطة وحمار ودجاجة وحيوانات أخرى رشّحها أصحابها لهذا المنصب.

وأعرب صاحبة الكلب، جوردي بامفورث، عن سعادتها لفوز كلبها وهو من نوع بيتبول واسمه برينيث باولترو 3 سنوات ليصبح رئيس البلدية المقبل لقرية رابيت هاش، التي تبعد 125 كيلومترا شمال مدينة ليكسينغتون.

وقال بوبي كايسر، الذي يعمل في الجمعية التاريخية في المدينة، “إنّ هذه الانتخابات انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وكانت تهدف إلى جمع التبرّعات”.

وأضاف “نجمع دولارا واحدا مقابل كل صوت، يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته إذا أراد ذلك”.

وتذهب هذه الأموال لتطوير القرية، لكنها ستستخدم هذا العام للمساعدة في إصلاح المتجر الرئيسي لها، الذي دمّر في حريق.