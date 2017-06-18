كلمة الدكتور الحاج طلال حاطوم خلال الافطار السنوي لعوائل الشهداء والجرحى ـ البقاع

أقامت حركة امل حفل افطارها السنوي لعوائل الشهداء والجرحى في المناطق الأولى والثالثة والخامسة في قاعة قيادة اقليم البقاع في بعلبك، بحضور المسؤول الإعلامي المركزي في حركة امل الدكتور الحاج طلال حاطوم، ومسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي الدكتورة رباب عون، ومسؤول حركة امل في البقاع الأستاذ مصطفى الفوعاني إضافة إلى قيادات حركية وعوائل الشهداء والجرحى.

وألقى المسؤول الاعلامي المركزي الدكتور الحاج طلال حاطوم كلمة توجه في مستهلها بالتحية لارواح الشهداء وللجرحى مؤكداً ان بطولاتهم وتضحياتهم صنعت مجد وفخر هذه الأمة وهذا الوطن.

اضاف حاطوم: هؤلاء الابطال نتمنى ان نبقى سائرين على دربهم نحمل المشعل الذي سلمه الإمام القائد السيد الصدر لقائد هذه الحركة وحامل امانتها دولة الأخ الرئيس نبيه بري، نهتدي بنور هذا المشعل في ليالي هذا الوطن الظلماء فلا نتوه عن الطريق، ونبقى الحرصاء على كل مكوناته وعلى كل طوائفه وعلى كل أطيافه وألوان قوس قزحه كي يبقى الوطن النهائي لجميع ابنائه، كيف لا ونحن نعتبر أن ما قدمناه من دم طاهر ومن شهداء في سبيل هذا الوطن لم نعطه منّة لأحد ولا نطلب عليه جميلاً او شكراً، بل أننا كنا على قناعة تامة بأن هذا الخط وهذا النهج هو الذي يوصل لبنان إلى القيامة والى الخروج من النفق المظلم.

وقال: ها نحن اليوم ببركة الشهداء نجتمع على مائدة الرحمن في ليلة هي خير من الف شهر، في ليلة نتبارك فيها جميعاً، هي ليلة القدر التيندعو ونطلب ما نريد من الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدعاء فيستجاب، ودعاؤنا عودة الإمام الصدر لكي يرى أن الحركة التي زرع بذارها قد نمت واينعت وكبرت وبقيت على العهد والوعد تدافع عن الوطن ولا تستثني في دفاعها حتى من لا يريدون الدفاع عن أنفسهم، وتقف كبنيان مرصوص في وجه المحن والفتن وتقاوم ضد العدو الصهيوني.

وحول قانون الانتخاب قال حاطوم: ها نحن في هذا الوطن المعذب انجزنا قانوناً جديداً للإنتخابات النيابية، الجميع اليوم يتبنى هذا القانون ويقول انه كان أفضل الممكن، نحن نرى إلى القانون بعين الواقعية وبعين الوطن، فنقول أن هذا القانون شكّل نقلة نوعية في مفهوم القوانين الإنتخابية التي تنتج السلطة في لبنان، وثَبُت بارتكازه على النسبية لمرة أولى، صواب وصحة وخيار حركة امل الذي اقتنع به اللبنانيون ولو بعد طول مناكفة ومماحكة ومحاولات هروب الى الامام.

هذا القانون الذي جاء بديلاً عن الفراغ وبديلاً من ان نقف على حافة الهاوية ليقع، لا سمح الله، الوطن المجهول. كنا دائماً في حركة امل بقيادة وحكمة وحنكة ورأي دولة الاخ الرئيس نبيه بري نقود الوطن إلى بر الأمان، نقود السفينة بكل حكمة لنتخطى العاتيات من الأمواج ونصل الى بر امان يشكل بداية انطلاقة جديدة لوطن نريد له أن يكون دائماً في موقعه الطليعي والطبيعي في عالمه العربي والإسلامي، وأن يكون جسر وصل واتصال بين الشرق والغرب لما يختزنه من ثقافات ومن معرفة ومن أدمغة وكوادر نفتخر بها حينما تنتشر في أربع رياح الارض تبحث عن أفق على اتساع طموحها بعد أن عجزت عن ذلك في وطنها.

ولفت حاطوم: ان قانون الانتخابات الذي تم اقراره اليوم، بغض النظر عن كل المصطلحات التقنية والعلمية والانتخابية، وبغض النظر عن مفهوم الصوت التفضيلي او عتبة الترشيح او الحاصل الانتخابي او غيرها من المسميات، ان قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان كنا نطمح ان يكون قائماً على اساس الدائرة الواحدة للبنان، او في الحد الادنى على اساس الدوائر التاريخية او الموسعة، لكي يشعر اللبناني من أقصى الشمال كما في أقصى الجنوب، كما في عمق البقاع او العاصمة انه مسؤول عن المشاركة في إنتاج السلطة السياسية، وايصال من يرى ويثق بأنه يمثله الى الندوة البرلمانية، وايضاً حتى يشعر النائب بأنه فعلاً نائب عن الامة جمعاء كما ورد في الدستور، عندها يخفّ التطرف وتخفّ حدة الخطاب السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي، ويشعر النائب بأنه مسؤول عن كل لبناني في 10452كلم مربع، عندها نستطيع أن نقول فعلاً أن لبنان قد خطى خطوات كبيرة نحو مفهوم جديد للديمقراطية التي هي الوسيلة والطريقة الصحيحة لتداول السلطة بسلاسة بناء لرغبة الناس في إنتاج السلطة التي تدير شؤونهم وتسيّر أمورهم.

وقال حاطوم: لا يجب أن ننام اليوم على حرير أننا انجزنا قانوناً للإنتخابات، بل ان ننتبه الآن بدأت المهمات الصعبة بعد أن تناسى الكثيرون على مدار الأشهر الماضية كل ما له علاقة او شأن في بناء هذا الوطن ومؤسساته واستمرار دوران عجلاتها، تناسوا كل هذا الأمر تحت عنوان “أننا مشغولون في إعداد قانون للإنتخابات”، ها نحن انجزنا قانون الانتخابات هو افضل الممكن، هو الافضل من الفراغ ومن المجهول هو ليس الطموح كما يجب، ممطن، ولكننا انجزنا قانوناً للانتخابات، فعلينا أن نتطلع إلى باقي الأمور التي كانت عالقة والتي تشكل بتأمين الحلول لها نقلة ضرورية لبناء الدولة والمجتمع، خصوصاً وان المواطن يعاني على صعيد الفقر والطبابة والاستشفاء والمدارس والتعليم وعلى صعيد سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال عالقة في السجالات، والتي وعد دولة الأخ الرئيس نبيه بري أن تكون على اول جدول أعمال للمجلس النيابي، هذه الأمور هي التي تؤسس لتثبيت الاستقرار، إضافة إلى ضرورة الانتباه الى وضعنا الأمني وما يحيط بنا من كرة نار مشتعلة، علينا ان ننتبه بأن هذا الجيش الوطني اللبناني وبأن القوى الأمنية، بحاجة إلى تعزيز ودعم في عديدها وعتادها، وفي كل ما له علاقة بأمورها اللوجستية لكي تبقى قادرة على منع تسلل الإرهاب التكفيري إلى داخلنا الوطني والى نسيج مجتمعنا، ولربما رأيتم في العمليات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة جميعاً بالتعاون والتكافل والتضامن ما ادى الى انقاذ لبنان من المخاطر الكثيرة التي كان يخطط لها اهل الارهاب والكفر لكي يعيثوا فساداً ودماراً وقتلاً وتشريداً في وطننا وبين أهالينا.

نعم، كل الأمور التي كانت عالقة تحتاج إلى معالجة والى انتباه والى عناية من الحكومة ومن كل المعنيين بالشأن السياسي، لذلك لا بد من ضرورة لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي مدد له تقنياً من اجل ان يعالج كل القوانين الواردة وخصوصاً تلك التي تتعلق باستقرار لبنان الاقتصادي وببناء مؤسساته وبدوران حركته الإدارية والتنفيذية.

وختم حاطوم: عود على بدء، مهما قلنا نبقى مقصرين مع أهالي الشهداء الذين نجتمع معهم اليوم وعلى اسمهم، والذين وعدناهم ان نسير على الدرب وأن نكمل الطريق لكي نصل الى لبنان المستقبل لبنان الذي طمحنا إليه جميعاً ونحن باذن الله على وعدنا وعهدنا باقون.

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المصدر : NBN