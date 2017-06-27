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كلمة الرئيس الاسد بعد جولته على القاعدة العسكرية في حميميم

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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كلمة الرئيس الاسد بعد جولته على القاعدة العسكرية في حميميم

بعد جولته على أحدث الطائرات والعتاد المدرعات في حميميم، الرئيس الأسد يكتب كلمة في سجل الزوار جاء فيها:

“بكل سعادة وفخر أزور اليوم قاعدة حميميم العسكرية، وألتقي بالمقاتلين والطيارين الأبطال القادمين من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة إلى سورية، ليساهموا مع أشقائهم السوريين، من أبطال الجيش العربي السوري، في الدفاع عن الحق والعدل وحقوق الشعوب التي تقرها القوانين الدولية، والأخلاق الإنسانية، وليشاركوا الشعب السوري دفاعه عن وطنه ووحدته وسيادته، ومقاومته وكفاحه وقتاله ضد الإرهابيين القادمين من شتى بقاع الأرض..
لقد قدّمت روسيا السلاح والذخيرة لدعم سورية في حربها ضد الإرهاب، ولكن الأهم هو أنها قدمت الدماء أيضاً، وهو أغلى ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان.. والشعب السوري لن ينسى وقوف أشقاءه الروس إلى جانبه في هذه الحرب الوطنية..
فكل التحية لجميع المقاتلين الروس، ولقيادة قاعدة حميميم، وللقيادة العسكرية الروسية، والتحية الأكبر للرئيس فلاديمير بوتين..
بشار الأسد 27/6/2017″

 

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المصدر : وكالات

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