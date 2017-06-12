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كل تراخيص الأسلحة في لبنان الصادرة في العام 2016 تعتبر ملغاة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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كل تراخيص الأسلحة في لبنان الصادرة في العام 2016 تعتبر ملغاة

أصدر وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف قرارا حمل الرقم رقم 883/و د، قضى بإلغاء تراخيص حمل الاسلحة الصادرة عن العام 2016، وجاء فيه:
“المادة الاولى: كثرت في الاونة الاخيرة الاشكالات الامنية والتي تأتت عنها احداث جرمية نتيجة تفلت السلاح بين أيدي المواطنين ما اثر سلبا على الاستقرار في البلاد وعدم الشعور بالامان لدى المواطنين، اضافة الى اهتزاز صورة الامن واضعاف هيبة الدولة.
المادة الثانية: نظرا للغط الحاصل حول منح التراخيص حمل الاسلحة الصادرة عنوزارة الدفاعالوطني، تعتبر جميع تراخيص الاسلحة الصادرة عن العام 2016 ملغاة.
المادة الثالثة: ان منح اي ترخيص يستدعي تقديم المستندات اللازمة وتعبئة الاستثمارة والتعهد وفقا للانموذج المعم على موقع الوزارة WWW.mod.gov.lb”.

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المصدر : NBN

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