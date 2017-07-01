كم يتقاضى كبار موظفي ترامب؟

نشر البيت الأبيض، أمس الجمعة، رواتب موظفيه ويبلغ عددهم 377 موظفا. فتبين أن رواتب موظفي الإدارة الأمريكية تتراوح ما بين 30 ألف دولار و187 ألف دولار سنويا.

ومنذ العام 1995، يتوجب على البيت الأبيض أن يقدم تقريرا سنويا للكونغرس يتضمن مناصب ورواتب جميع موظفيه. ويظهر التقرير، المؤلف من 16 صفحة، حوالي 20 من مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقاضى كل منهم حوالي 180 ألف دولار سنويا.

فيما يتقاضى كبار موظفي ترامب راتبا سنويا مقداره 179.7 ألف دولار، ومنهم رينس بريبوس رئيس موظفي البيت الأبيض، وشون سبايسر السكرتير الصحفي، وستيف بانون كبير استراتيجي ومستشاري ترامب، وكبيرة المستشارين كيليان كونواي، ومدير الاتصالات الاستراتيجية هوب هايكس، ومسؤول مواقع التواصل الاجتماعي دان سكافينو.

وتجني سارة هاكابي ساندرز، نائب السكرتير الصحفي 165 ألف دولار، أما إيفانكا ترامب، المدرجة على أنها مستشارة للرئيس، فلا تتقاضى أي راتب هي وزوجها جاريد كوشنر، الذي تم إدراجه على أنه كبير المستشارين.

وفيما يلي، بعض الأسماء البارزة من الإدارة:

مارك هاوس كبير المستشارين 187100 دولار سنويا

ريس بريبوس رئيس هيئة الأركان 179700 دولار سنويا

شون سبايسر السكرتير الصحفي 179700 دولار سنويا

عمروسا مانيغولت مساعد الرئيس 179700 دولار سنويا

ستيفن ميلر كبير مستشاري السياسة 179700 دولار سنويا

ستيفن بانون كبير الاستراتيجيين 179700 دولار سنويا

كيليان كونواي كبير المستشارين 179700 دولار سنويا

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المصدر : وكالات