كنعان: التشكيلات القضائية باتت جاهزة واي كلام عن تعثّر ليس بمحله

لفت عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان ان ” ما يميّز العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” هي استراتيجيتها بعد سنوات الخصام بينما بات هناك اليوم الكثير من المشترك في الرؤية والملفات التفصيلية”، لافتا الى انه ليس المطلوب الذوبان بين التيار والقوات ولدينا الكثير بعد من المفاجآت الإيجابية بعد الرئاسة والحكومة وقانون الانتخاب.

وفي حديث تلفزيوني، اكد ان “هدفنا والقوات اللامركزية الإدارية والإصلاح المالي وتحسين الحضور والتمثيل وتعزيز الإدارة ونحن بصدد تطوير عملنا واهدافنا ولن نتلهى بالقشور”، مشيرا الى ان هناك خطوات أساسية تتحقق مع انتخاب الرئيس عون وميثاقية النظام تستعاد والإصلاح انطلق وما كان ذلك ليتحقق لولا الرؤية المشترك بين القوات والتيار.

واوضح ان التواصل دائم بين التيار والقوات وهناك لقاءات دائمة وغير معلنة بين الجانبين، لافتا الى ان العلاقة لم تنقطع مع المردة وقيادته ونكن لهم كل تقدير واحترام وما من جرّة تنكسر بين المسيحيين.

واشار الى ان التشكيلات القضائية باتت جاهزة واي كلام عن تعثّر ليس بمحله، مؤكدا “انني اتوقّع ان يفرج عن الكثير من الملفات في القريب العاجل وستبدأ المعالجات تباعاً”، لافتا الى ان ” انعاش الجسم السياسي اللبناني لم يتم بعد ولكنه ادخل الى غرفة العناية لتطبيبه والانتخابات النيابية ستكون بمثابة الانطلاقة الجديدة.” واكد ان الرئيس ميشال عون لن يترك الجمهورية تنام والاجتماعات مستمرة لوضع المشاريع على سكة التنفيذ.

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المصدر : وكالات