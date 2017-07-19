كنعان: حصر الإنفاق يُسهم بسد العجز المتنامي

اكد امين سر تكتل “التغيير والاصلاح” رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب انتهاء الجلسة التشريعية في المجلس النيابي، أن “ابلغ موقف ضد الضرائب هو العمل على تحقيق وفر من الهدر الموصوف الذي رأيناه في الموازنة لأن الكلام وحده لا يفيد”.

وطالب كنعان باستبدال الـ TVA من خلال الوفر بالموازنة وتمنى خلال مناقشة الموازنة “اتخاذ الزملاء النواب قرارا بتخفيض الضرائب على الناس”.

كما اكد “نحن في تكتل التغيير والاصلاح كنا مع السلسلة منذ البداية ومع اعطاء المتقاعدين حقوقهم ومع الثلاث درجات الاضافية للمعلمين. فالمتقاعد له حق علينا، وانصافه كان واجبا، لاعطاء رسالة ايجابية لموظفي الادارة بأن دولتهم لن تتخلى عنهم”.

واشار الى انه “بين الموازنة وفوضى الانفاق التي اوصلتنا الى هنا، فانا مع الموازنة، وبين الموازنة والوفر الذي يمكن ان تؤمنه والضرائب غير المباشرة التي تطال جميع المواطنين، فانا مع الموازنة، وبين حقوق وهمية وخطابات غير قابلة للتحقيق ومشهد مالي عام يرتقب المستقبل ويحاول ان يعالج الاستحقاقات القادمة، فأنا ايضا مع الموازنة”، مؤكدا ان “حصر الانفاق يسهم بسد العجز المتنامي على أن يترافق مع الاصلاح”.

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المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام