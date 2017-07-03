كنعان يعلن اقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات

من جهة أخرى، وعن اطلاق النار العشوائي في الهواء والسلاح المتفلت، أشار إلى انه “يحصل هناك توقيفات وأفدنا انه حصل بحدود 80 توقيف بمسألة اطلاق نار بالهواء إلا انه تم الافراج عن 64 منهم بأقل من 24 ساعة، هذا الأمر ليس مقبولا إذا لم يكن مبنيا على وقائع قانونية تسمح بهذا الافراج”.

وأشار إلى ان “هناك انطباع قوي ان المداخلات السياسية تؤدي إلى افراجات وهذا أمر برسم القضاء الذي عليه التشدد في هذه المسألة”، مشددا على ان “اطلاق النار بالهواء أمر لا يجوز كما انه لا يجوز اطلاق سراحهم بهذه السرعة”.

وأضاف “طلبنا افادتنا بمصير قانون البرنامج المقر لبناء السجون ولماذا لم يطبق؟ واستعرضنا ملف التطويع واللجنة تدعم هذه الحاجة في ضوء الحاجات الامنية”.