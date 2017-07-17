كهرباء لبنان: القدرة الإنتاجية تخطت للمرة الأولى الـ2200 ميغاوات

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة تخطت وللمرة الأولى الـ 2200 ميغاوات، فيما كانت تترواح في حدّها الأقصى بين 1650 و1700 ميغاوات، الأمر الذي يجعل من هذا الصيف أفضل من فصول الصيف السابقة على مستوى التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك بالرغم من مشكلة النازحين الذين يستهلكون حوالي 486 ميغاوات.

وأشارت المؤسسة الى ان ساعات التغذية هي حاليا بمعدل 21 ساعة في بيروت الإدارية عملا بتوصية مجلس الوزراء، وتترواح بين 15 و18 ساعة في سائر المناطق، علما ان التفاوت في التغذية يعود الى صعوبة تصريف الإنتاج في بعض المناطق.

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المصدر : وكالات