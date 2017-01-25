كوتينيو الأعلى دخلاً في ليفربول

أعلن نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بموقعه على الإنترنت ، أن لاعب خط وسطه البرازيلي فيليب كوتينيو مدد عقده مع النادي.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي تفاصيل رسمية بشأن عقده الجديد، إلا أن تقارير إعلامية ذكرت أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما وقع على عقد لمدة خمس سنوات ونصف سيبقيه في ليفربول حتى 2022، وسيجعل منه أعلى اللاعبين دخلا في النادي.

وقال كوتينيو “سأبذل المزيد من الجهد لإثبات أنني على قدر الثقة التي منحوني إياها في ليفربول. وقعت على هذا العقد الجديد للبقاء هنا لعدة سنوات مقبلة لأن هذا شرف لي”.

وسجل كوتينيو 34 هدفا في 163 مباراة منذ انضمامه للفريق قادما من إنتر ميلانو في يناير 2013. ولعب دورا حاسما في المسيرة القوية لليفربول في النصف الأول من الموسم.

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز عقب 21 مباراة ويتراجع بفارق 10 نقاط خلف تشلسي المتصدر قبل لقائهما معا في أنفيلد بارك الثلاثاء المقبل.

print

المصدر : وكالات