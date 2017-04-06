كوتينيو يصبح الهداف التاريخي للبرازيل في البريميرليغ

تمكن نجم ليفربول فيليب كوتينيو من معادلة عدد الأهداف التي سجلها مواطنه جونينيو باوليستا في الدوري الإنكليزي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين البرازيليين في البطولة.

وسجل كوتينيو هدفاً لليفربول في المباراة التي يخوضها الفريق أمام بورنموث الآن ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنكليزي.

ورفع اللاعب رصيد أهدافه إلى الهدف رقم 29 في البريميرليغ معادلاً عدد أهداف جونينيو كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في البطولة.

ولعب جونينيو بقميص ميدلزبره في أعوام 1995 و1996 و1997 و1999 و2000 و2002 و2003 و2004 وسجل خلالها 29 هدفاً.

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المصدر : NBN