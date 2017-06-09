كوريا الشماليّة تختبر نوعاً جديداً من الصواريخ!

أطلقت كوريا الشماليّة الخميس “بنجاح” نوعاً جديداً من الصواريخ من طراز ارض – بحر، وفق ما اعلنت الجمعة وكالة الانباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة.



واوضحت الوكالة، ان عمليّة الاطلاق الصاروخيّة الخميس كانت اختباراً لصاروخ جديد من طراز ارض – بحر، مشيرةً الى ان هذا الصاروخ “حدّد ووصل بدقّة الى اهداف عائمة في بحر كوريا الشرقي”.



وبحسب الوكالة، فإنّ هذا الصاروخ القوي قادر على ضرب ايّ سفينة معادية قد تُحاول شنّ هجوم عسكري ضدّ بيونغ يانغ.



وكانت وزارة الدفاع الكوريّة الجنوبيّة اعلنت صباح الخميس، ان جارتها الشماليّة اطلقت دفعة من الصواريخ طراز ارض – بحر، بعد اقلّ من اسبوع على تشديد اضافي للعقوبات الدوليّة على بيونغ يانغ، ردّاً على تجاربها الباليستيّة الاخيرة.

